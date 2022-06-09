الطماطم بـ5 جنيهات والتفاح بـ10.. جولة بسوق الأنصارى فى السويس.. فيديو

السويس - فريق المحافظات

أجرى اليوم السابع جولة مصورة من سوق الأنصاري بمحافظة السويس، رصد فيها أسعار الخضراوات والفاكهة وإقبال المواطنين.



وسجل سعر الطماطم بدءا من 5 جنيهات والتفاح من 10 جنيهات إلى 15جنيها والخوخ 10 جنيهات والكنتالوب 5 جنيهات والخيار 5 جنيهات و الباذنجان 5 جنيهات.





وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، شدد على مديرية التموين بالمحافظة على التأكد من توافر جميع السلع الاستهلاكية والخضراوات والفواكه.



وأكد المحافظ على إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بتكثيف حملاتها على الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع في الأسواق والمحلات التجارية للاستخدام الآدمي.



من ناحيته، قال محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، أنه عقد اجتماعاً مع غرفتي الخضراوات والفاكهة والجزارة، وأكد ضرورة تخفيض الأسعار للمواطنين.



وقال إن معرض السلع الغذائية والمنتجات المقام بأرض المعارض بتوجيه من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ساهم في ضبط الأسعار داخل المحافظة.