اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 10:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: مصرع 10 أشخاص وفقد ثلاثة جراء الفيضانات بمقاطعة هونان

الخميس، 09 يونيو 2022 10:21 ص
الصين: مصرع 10 أشخاص وفقد ثلاثة جراء الفيضانات بمقاطعة هونان فيضانات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم، وفقد ثلاثة آخرون جراء الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة هونان بوسط الصين.

 

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم الخميس، أن 1.79 مليون شخص تضرروا جراء الفيضانات، مع خسائر اقتصادية مباشرة بلغت أكثر من 4 مليارات يوان (حوالي 600 مليون دولار) وألحقت الأمطار الغزيرة أضرارا بالغة بمنازل 1195 أسرة والكثير من البنية التحتية الزراعية والصناعية، بما في ذلك الأراضي الزراعية والخزانات والطرق السريعة وإمدادات الطاقة ومرافق الري، بحسب حكومة هونان.


وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية المركزية في الصين تحذيرا من عواصف ممطرة أمس الأربعاء، مع توقعات بعواصف ممطرة في منطقتي جيانغشي وفوجيان بشرق الصين وسيتشوان وتشونغتشينج ويوننان في جنوب غرب الصين، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية.


وتتعرض الصين للفيضانات بانتظام خلال أشهر الصيف، وغالبا ما تؤثر على المناطق الوسطى والجنوبية التي تشهد هطولا كثيفا للأمطار.

 


فيضانات

الصين

مقاطعة هونان

عواصف

امطار


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة