الصين: مصرع 10 أشخاص وفقد ثلاثة جراء الفيضانات بمقاطعة هونان

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم الخميس، أن 1.79 مليون شخص تضرروا جراء الفيضانات، مع خسائر اقتصادية مباشرة بلغت أكثر من 4 مليارات يوان (حوالي 600 مليون دولار) وألحقت الأمطار الغزيرة أضرارا بالغة بمنازل 1195 أسرة والكثير من البنية التحتية الزراعية والصناعية، بما في ذلك الأراضي الزراعية والخزانات والطرق السريعة وإمدادات الطاقة ومرافق الري، بحسب حكومة هونان.



وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية المركزية في الصين تحذيرا من عواصف ممطرة أمس الأربعاء، مع توقعات بعواصف ممطرة في منطقتي جيانغشي وفوجيان بشرق الصين وسيتشوان وتشونغتشينج ويوننان في جنوب غرب الصين، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية.



وتتعرض الصين للفيضانات بانتظام خلال أشهر الصيف، وغالبا ما تؤثر على المناطق الوسطى والجنوبية التي تشهد هطولا كثيفا للأمطار.