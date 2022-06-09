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الصحة: مبادرة صحة المرأة تتبع أحدث بروتوكولات العالم لعلاج سرطان الثدى

الخميس، 09 يونيو 2022 06:00 ص
الصحة: مبادرة صحة المرأة تتبع أحدث بروتوكولات العالم لعلاج سرطان الثدى سرطان الثدى
كتب: وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدى، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "تفعيل هذه البروتوكولات فى 14 مستشفى تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات بالمجان".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى للوزارة أن المبادرة مستدامة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

يذكر أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تقدم فى المراكز والوحدات الصحية التى تقدم خدمات متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية، حيث يتم ربط كل المبادرات إلكترونيًا، وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات فى إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.


الصحة

صحة المرأة

سرطان الثدى

اخبار مصر

مبادرة 100 مليون صحة


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