"الصحة" تعلن بدء مكاتب تطعيم الحجاج استقبال المسافرين لأداء الفريضة

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن بدء استقبال مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين للمسافرين لأداء فريضة الحج لهذا العام، مؤكدة توافر كافة التطعيمات واللقاحات الخاصة بتأمين الحجاج من العدوي، مؤكدة أن الحجاج مسموح لهم بالحصول على لقاح السحائي الرباعي والأنفلونزا وكورونا والسولك الخاص بشلل الأطفال.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن الحجاج الذين سيحصلون على التطعيمات سيتم منحهم شهادة معتمدة تفيد حصولهم على التطعيمات المختلفة وبالجرعات المناسبة وسيتم ارفاقها بكافة مستندات السفر للحج مشيرة إلى أن تطعيم الأنفلونزا اختياري للحجاج لكن باقي التطعيمات اجبارية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مكاتب تطعيم الحجاج والمعتمرين منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويتوفر فيها تطعيم السحائي الرباعي والسولك والأنفلونزا وتابعت: تطعيم السولك بــ 25 جنية والأنفلونزا بــ 25 جنية والسحائي الرباعى بــ 125 جنية والكورونا مجانا من مراكز لقاحات كورونا في مختلف المحافظات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المكاتب تعمل يوميا ما عدا الإجازات الأسبوعية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا.