الصحة: التوسع فى تدريب الصيادلة على ترشيد استخدام المضادات الحيوية

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان التوسع في تدريب الصيادلة على برامج الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية في 19 محافظة، وذلك ضمن الخطة القومية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المحافظات التي تم استهدافها شملت القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والفيوم والسويس، والمنصورة، والبحيرة، وشمال وجنوب سيناء، والأقصر، وبني سويف، والغربية، والإسماعيلية، وبورسعيد، وأسوان، والإسكندرية، ودمياط، والقليوبية، والبحر الأحمر.

ولفت إلى تعزيز منظومة ترصد العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجي وتطوير نظام الرقمنة، فضلاً عن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية، بما يساهم في الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات.

وأوضح أن دور الإدارة المركزية لشئون الصيدلة يتمثل في ضبط الممارسة والخدمات الصيدلية بالمنشآت الصحية، وتطوير ورفع كفاءة الصيدلي الممارس داخل مستشفيات وزارة الصحة، بما يواكب المعايير والقواعد الاسترشادية المطبقة دولياً، وبما ينعكس على تحسين الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن المصري.