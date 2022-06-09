اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 10:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: التوسع فى تدريب الصيادلة على ترشيد استخدام المضادات الحيوية

الخميس، 09 يونيو 2022 09:00 ص
الصحة: التوسع فى تدريب الصيادلة على ترشيد استخدام المضادات الحيوية وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الصحة والسكان التوسع في تدريب الصيادلة على برامج الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية في 19 محافظة، وذلك ضمن الخطة القومية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المحافظات التي تم استهدافها شملت القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والفيوم والسويس، والمنصورة، والبحيرة، وشمال وجنوب سيناء، والأقصر، وبني سويف، والغربية، والإسماعيلية، وبورسعيد، وأسوان، والإسكندرية، ودمياط، والقليوبية، والبحر الأحمر.

ولفت إلى تعزيز منظومة ترصد العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجي وتطوير نظام الرقمنة، فضلاً عن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية، بما يساهم في الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات.

وأوضح أن دور الإدارة المركزية لشئون الصيدلة يتمثل في ضبط الممارسة والخدمات الصيدلية بالمنشآت الصحية، وتطوير ورفع كفاءة الصيدلي الممارس داخل مستشفيات وزارة الصحة، بما يواكب المعايير والقواعد الاسترشادية المطبقة دولياً، وبما ينعكس على تحسين الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن المصري.


الصحة

المضادات الحيوية

الصيادلة

اخبار مصر

خطورة المضادات الحيوية

استخدام المضادات الحيوية

اليوم السابع بلس

المضاد الحيوى

استخدام المضاد الحيوى


الموضوعات المتعلقة

اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة جامعة حلوان مع وزارة الصحة لتدريب الصيادلة

الخميس، 28 أبريل 2022 01:15 م

"الصحة": استمرار تدريب الصيادلة الإكلينيكيين على برامج ترشيد استخدام المضادات الحيوية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 07:13 م

صحة البحر الأحمر تعلن انطلاق تدريب الصيادلة الحكوميين وندوات توعية بالمدارس

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:06 م

محافظ الشرقية: مستعدون لتقديم دورات تدريبية للصيادلة بأسعار مخفضة

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 11:16 م

صيدلة حلوان تشارك فى تدريب صيادلة وزارة الصحة على الصيدلة الإكلينيكية

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 10:06 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة