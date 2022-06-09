الشرطة الإيطالية تفكك 4 منظمات إجرامية وتضبط 4 أطنان من الكوكايين

فاطمة شوقى

تعاونت الشرطة الوطنية الإيطالية مع الحرس الإيطالى والشرطة الوطنية الكولومبية وإدارة أمريكا الشمالية للتحقيقات الأمنية الداخلية (HSI) في عملية مشتركة، وقامت بضبط أكثر من أربعة أطنان من الكوكايين كانت مقررة أن يتم تهريبها إلى دول أوروبية مختلفة، بما في ذلك إسبانيا، وفقا لصحيفة "نوتى أمريكا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تفكيك أربع منظمات إجرامية مسئولة عن استلام وتوزيع المخدرات، وتم اعتقال 24 شخصا، 11 منهم في إيطاليا و13 بين كولومبيا وسلوفينيا وكرواتيا وبلغاريا وهولندا، وتم إجراء 26 عملية بحث تم فيها العثور على 2 مليون يورو نقدا ، و15 سيارة فارهة والعديد من أنظمة الاتصالات المشفرة.

وأوضحت الصحيفة، أن التحقيقات بدأت في أبريل 2021 بناءً على طلب تعاون رجال الشرطة إسبان لشحنة 4.3 كيلوجرام من الكوكايين تم ضبطها في كولومبيا متجهة إلى ترييستي الإيطالية.

وعلم رجال الشرطة، أن أربع مجموعات إجرامية كانت مسؤولة عن تلقي المخدرات في الأراضي الأوروبية لبيعها لاحقًا إلى منظمات طرف ثالث. وبهذه الطريقة، حددوا أعضائهم وتحققوا من وجودهم في مواقع مختلفة في إيطاليا.

وفي نوفمبر، قُبض على شخص آخر يخضع للتحقيق ، وتم مصادرة 300 كيلوجرام من الكوكايين في فيرونا (إيطاليا) ، كما تم مصادرة 400 كيلوجرام آخر من الكوكايين في تلك التواريخ ، تم أيضًا اعتقال أربعة أشخاص بين مدينتي تريست وفيرونا الإيطاليتين كانوا يحملون 150 كيلوجرامًا من المواد المخدرة.