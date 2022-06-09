اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية ترحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيرن

الخميس، 09 يونيو 2022 01:07 ص
السعودية ترحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيرن السعودية - أرشيفية
وكالات

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أعرب مندوب السعودية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا عبد الله بن خالد بن سلطان عن ترحيب الرياض بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدعو إيران للوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل.

وقال بن خالد في تغريدة عبر "تويتر" إن المملكة "ترحب بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم اعتماده اليوم خلال مداولات المجلس، والذي يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات وضرورة تعاونها مع الوكالة لحل كافة الإشكاليات النووية المعلقة".


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اخبار السعودية

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