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السجن 7 سنوات لرئيس مباحث حلوان الأسبق وضابط بتهمة قتل مواطن

الخميس، 09 يونيو 2022 12:23 م
السجن 7 سنوات لرئيس مباحث حلوان الأسبق وضابط بتهمة قتل مواطن قسم شرطه حلوان -ارشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان الأسبق، وضابط أخر بالسجن 7 سنوات، على خلفية اتهامهما بقتل مواطن في حلوان، وبراءتهما من تهمة استعمال القوة تجاه آخر.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.
 
 
وأحال المحامي العام لنيابات حلوان الكلية، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان الأسبق، (محبوس)، وضابط آخر، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهما بقتل مواطن واستعمال القسوة تجاه آخر في حلوان.

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