الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يصدر قرارا بإلغاء قرار إنشاء جامعة العلمين الخاصة الخميس، 09 يونيو 2022 11:11 ص الرئيس عبد الفتاح السيسي أ.ش.أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 211 لسنة 2022، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2010، المتعلق بإنشاء جامعة العلمين الخاصة. نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم. جامعة العلمين الخاصة قرار جمهورى إنشاء جامعة الجريدة الرسمية الموضوعات المتعلقة قرار جمهورى بالعفو عن يحيى حسين عبد الهادى الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:55 م قرار جمهورى بتخصيص أرض بالواحات البحرية لإقامة ورش حرفية وإنتاجية الخميس، 26 مايو 2022 10:10 ص قرار جمهورى بمد خدمة السفير أحمد فاروق لمدة عام اعتبارًا من يناير 2023 الأربعاء، 18 مايو 2022 10:40 ص قرار جمهورى بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى الإثنين، 16 مايو 2022 02:33 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع