اليوم السابع
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الرئيس السيسى يصدر قرارا بإلغاء قرار إنشاء جامعة العلمين الخاصة

الخميس، 09 يونيو 2022 11:11 ص
الرئيس السيسى يصدر قرارا بإلغاء قرار إنشاء جامعة العلمين الخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 211 لسنة 2022، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2010، المتعلق بإنشاء جامعة العلمين الخاصة.
 

نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

 


جامعة العلمين الخاصة

قرار جمهورى

إنشاء جامعة

الجريدة الرسمية


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