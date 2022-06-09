الرئيس السيسى يصدر قرارا بإلغاء قرار إنشاء جامعة العلمين الخاصة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 211 لسنة 2022، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2010، المتعلق بإنشاء جامعة العلمين الخاصة.