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الرئيس السيسى: موقف مصر ثابت بالحفاظ على أمنها المائى

الخميس، 09 يونيو 2022 02:29 م
الرئيس السيسى: موقف مصر ثابت بالحفاظ على أمنها المائى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائى وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر.
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا ليبراتا مولا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومشاركة مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية.

السيسي

الرئيس السيسي

تنزانيا

وزيرة خارجية تنزانيا

سد النهضة

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