الرئيس الأمريكى جو بايدن يبحث توقيع أمر تنفيذى لحماية الحق فى الإجهاض

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه يبحث توقيع أمر تنفيذى حول حقوق الإجهاض لو قامت المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قرار "رو مقابل ويد" الذى أقر لأول مرة حقوق الإجهاض على المستوى الفيدرالى الأمريكى قبل نحو 50 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريح بايدن يقدم نافذة حول تفكير الغدار مع استعداد المسئولين للحكم المقرر أن يصدر فى وقت لاحق هذا الشهر.

وقال بايدن فى ظهور مسجل فى أحد البرامج التلفزيوينة إن هناك بعض القرارات التنفيذية التى يمكن توظيفها، بحسب ما يعتقد، ونحن ننظر فى هذا الحق الآن.

ولم يكشف بايدن تفاصيل القرارات التنفيذية التى يبحث اتخاذها. كما أنها حث الناخبين على إخراج الجمهوريين من المنصب فى انتخابات نوفمبر حتى يتمكن الديمقراطيون أن يمرروا تشريع فيدرالى يحول قرار رو مقابل ويد إلى قانون.

وتابع بايدن قائلا إنه من الواضح أن خرج القرار بالطريقة التى يبدو أنه سيأتى بها، إلغاء حق الإجهاض، وفرضت الولايات القيود التى يتحدثون عنها، فإنه سيسبب ثورة صغيرة وسيتم التصويت لإخراج كثير من هؤلاء المسئولين لإخراجهم من المنصب.

تراجعت الموافقة العامة للمحكمة العليا الأمريكية بعد تسريب مسودة رأي من شأنها إلغاء قرار رو ضد وايد الذي يضمن حقوق الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لاستطلاع للرأي.

وفقا لشبكة ايه بي سي، كان رفض المحكمة العليا في البلاد واضحًا بين ما يقرب من ثلثي البالغين الأمريكيين الذين يعارضون الغاء قرار رو، بينما كان الدعم للمحكمة مرتفع بين المؤيدين ، وفقًا لاستطلاع كلية الحقوق في ماركيت ، والذي وجد أيضًا زيادة الاستقطاب الحزبي في موافقة.

في استطلاع ماركيت، 55% لا يوافقون على قرارات المحكمة العليا ، ارتفاعًا من 45% في مارس، وانخفضت الموافقة بنسبة 10 نقاط مئوية مقابلة ، من 54% إلى 44%

كانت الموافقة ثابتة إلى حد ما بين الجمهوريين من مارس إلى مايو ، لكنها انخفضت بشكل حاد بين الديمقراطيين وقليلًا بين المستقلين.