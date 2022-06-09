الديوان الملكى الأردنى يهنئ الملك عبدالله بعيد الجلوس الملكى الثالث والعشرين

كتب: إيهاب محمد

حرص الديوان الملكي الهاشمي، على تهنئة الملك عبد الله ابن الحسين بمناسبة عيد الجلوس الملكى الثالث والعشرين، ونشر عبر الحساب الرسمي للديوان على انستجرام، صورة للملك عبد الله، علق عليها:" كل عام والوطن وجلالة الملك بألف خير".



حساب الديوان الملكى الهاشمى

ويصادف يوم التاسع من يونيو من كل عام عيد الجلوس الملكي الأردني، وهو اليوم الذي تم فيه اختيار الملك عبد الله الثاني خلفًا لوالده الملك حسين بن طلال، وكان ذلك في عام 1999، ومنذ ذلك اليوم يعتبر هذا العيد من الأعياد الوطنية التي يحتفل بها كافة أبناء الشعب الأردني ويجدد فيها الثقة للملك عبد الله الثاني الذي قام بالعديد من الإنجازات العظيمة على الصعيد الوطني والعربي والدولي لدعم مصالح مواطنية، وفي هذا العام يحتفل الأردنيون بالعيد الثالث والعشرين لتعيين الملك عبد الله الثاني ملكا للأردن.