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الدفاع الروسية: الأوكرانيون ينشرون أسلحة ثقيلة في مصنع معدات غاز في دونيتسك

الخميس، 09 يونيو 2022 09:36 م
الدفاع الروسية: الأوكرانيون ينشرون أسلحة ثقيلة في مصنع معدات غاز في دونيتسك الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف نشر الأوكرانيين أسلحة ثقيلة في مصنع معدات غاز في منطقة دروجكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، واحتجازهم السكان في الطوابق السفلية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إنه في دروجكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، على أراضي مصنع معدات الغاز، قام مسلحو الكتائب القومية بتجهيز مواقع إطلاق النار ونشر أسلحة ثقيلة، ويحتجزون السكان المحليون في الأقبية بحجة ضمان سلامتهم.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أن مسلحي الجيش الأوكراني يحتجزون قسرا مئات من سكان سيفيرودونيتسك في الهياكل تحت الأرضية لمصنع "أزوت"، كما قاموا بتفخيخ حاويات المواد الكيميائية في المصنع ويخططون لتفجيرها عند الانسحاب، موضحا أن القوميين الأوكرانيين قاموا بتفخيخ حاويات مواد سامة في مصنع الفحم في أفدييفكا، لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية.

 

 

 


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