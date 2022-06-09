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الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة من طراز "سو - 25" و13 مسيرة ومواقع أخرى أوكرانية

الخميس، 09 يونيو 2022 11:31 ص
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة من طراز "سو - 25" و13 مسيرة ومواقع أخرى أوكرانية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلة من طراز "سو - 25" و13 مسيرة للجيش الأوكراني وإصابة 56 موقعا للقيادة و127 موقعا لإطلاق النيران من وحدات المدفعية الأوكرانية.
 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في إحاطة صحفية اليوم الخميس، "إن الوحدات الهندسية التابعة للقوات المسلحة الروسية قد بدأت بالفعل في إزالة الألغام من الطرق والغابات في الحديقة الوطنية "سفياتيي جوري" بالقرب من قرى "سفياتوجورسك" و"ياروفايا" و"ستودينوك" و"سوسنوفيه" التابعة لمناطق جمهورية دونيتسك الشعبية.


وأضاف:" خلال الـ 24 ساعة الماضية، دمرنا 126 عبوة ناسفة من مختلف الأنواع، نصبها الأوكرانيون، بما في ذلك 54 لغما مضادا للدبابات"، موضحا أنه باستخدام صواريخ روسية جوية عالية الدقة على مواقع في منطقة قرية "نوفوجراد- فولينسكي" التابعة لمنطقة "جيتومير" تم تدمير معسكر تدريب تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كان يتم فيه إعداد المرتزقة الأجانب.

 


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