اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 04:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية تسلم النيابة مقاطع فيديو مصورة من داخل زنزانة علاء عبد الفتاح

الخميس، 09 يونيو 2022 03:21 م
الداخلية تسلم النيابة مقاطع فيديو مصورة من داخل زنزانة علاء عبد الفتاح الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلمت وزارة الداخلية النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح ، والتى تثبت عدم صحة الإدعاء بإضرابه عن الطعام، وكذا عدم صحة الادعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه.

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

 

 


علاء عبد الفتاح

شائعات حول علاء عبد الفتاح

شائعات

ترويج الشائعات

اخبار كاذبة

اخبار مغلوطة

الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله



الموضوعات المتعلقة

الداخلية توافق على نقل علاء عبد الفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون

الأربعاء، 18 مايو 2022 12:55 م

حيثيات إدراج "أبو الفتوح" و"علاء عبد الفتاح" و26 آخرين بقوائم الإرهابيين.. التنظيم سعى لتخريب الدولة.. الحكم استند لقانون الكيانات الإرهابية..التحقيقات: تنظيم الإخوان استخدم السياسيين لتحقيق أهداف إجرامية

الخميس، 26 نوفمبر 2020 08:00 م

تجديد حبس علاء عبد الفتاح و2 آخرين لاتهامهم بالتحريض على العنف ونشر أكاذيب

الإثنين، 27 يوليه 2020 04:34 م

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وعلا القرضاوي والباقر

الخميس، 20 فبراير 2020 04:45 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة