الداخلية تداهم 6 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة والأجهزة المعنية، حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة .

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط (6) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة، كما تم ضبط (6 أشخاص) من المشرفين على تلك المراكز، وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص - لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.