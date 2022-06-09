الداخلية: إيجابية مسحة كورونا للحجاج تلغى فرصة السفر للأراضى المقدسة

كتب محمود عبد الراضي

أكدت الداخلية أن إيجابية مسحة كورونا للحجاج تلغى فرصة السفر للأراضى المقدسة، واشترطت على الفائزين بفرصة الحج لهذا العام تقديم مجموعة من البطاقات والتقارير الطبية، أبرزها البطاقة الصحية الخاصة بتلقى تطعيم لقاح الأنفلونزا الموسمية، واللقاح الرباعى 135 ACYW "الحمى المخية الشوكية"أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة مع الاحتفاظ بها.

وشددت الداخلية على ضرورة اصطحاب شهادة التطعيم المعتمدة دولياً من وزارة الصحة والخاصة بتلقى الحاج الجرعات الأساسية من لقاحات (كوفيد – 19) المعتمدة من وزارة الصحة، وكذا يتنبه على الحاج إجراء فحص (PCR) لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد السفر إلى المملكة العربية السعودية، وحال ظهور نتيجة المسحة الطبية إيجابية للمرض فستلغى فرصة الحج للفائز المصاب على الفور دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

وطالبت الداخلية الفائزين بتقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها موضح به تمتعه بحالة صحية جيدة وأنه معافى من كل الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة، وقادر على أداء فريضة الحج، واحتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التى تفيد إستخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج وضرورة إبرازها لمأمور الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة.

وطالبت الداخلية ضيوف الرحمن بالالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الإجتماعى الواجب إتباعها للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد – 19) .

وأعلنت وزارة الداخلية عن المستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين لاستكمال إجراءات السفر لأداء فريضة الحج، والتعليمات التى يجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء فريضة الحج، ومن بينها جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 11/5/2022م ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج مرفقاً به أصل (للإطلاع ) + صورة من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد-19) المعتمدة دولياً من وزارة الصحة كشرط للحصول على التأشيرة، و صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش حج مميكن) لكل فائز بقرعة الحج، وبيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم فى سن التجنيد.. ويراعى تقديمهم مستند التجنيد عند السفر وصور شخصية حديثة وواضحة مقاس (4 × 6) وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وشددت الداخلية على ضرورة التزام الفائز بفرصة حج القرعة الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتدول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لا يتجاوز قيمته ( 10,000 دولار أمريكى) فقط عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى، والإلتزام بالتعليمات والضوابط التى تصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.