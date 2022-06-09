الخارجية الروسية: محاولات إفساد "علاقات الحلفاء" مع أرمينيا محكوم عليها بالفشل

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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن محاولات إفساد علاقات الحلفاء بين روسيا وأرمينيا، محكوم عليها بالفشل.



وقال لافروف - خلال لقائه الرئيس الأرميني فاهاجان خاتشاتوريان - إن فكرة التحالف هي فكرة مشتركة بين الدول، "إلا أن ما يربطنا في الواقع هو روابط إنسانية، لا تنفصم منذ قرون وذلك هو أفضل أساس لتنمية العلاقات بين الدول".



وأضاف لافروف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس أن هناك كثيرين ممن يريدون وضع هذا الأساس على المحك، لكن "في كل مرة أزور أرمينيا، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان، أزداد اقتناعا بأن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل".