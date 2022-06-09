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الحماية المدنية تسيطر على حريق بأتوبيس فى المقطم دون إصابات.. صور

الخميس، 09 يونيو 2022 06:16 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق بأتوبيس فى المقطم دون إصابات.. صور جانب من الحادث
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق داخل أتوبيس بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات السيطرة على الحريق.
 
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل أتوبيس في المقطم ، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.
 
وكشفت المعاينة ، أن الأتوبيس خالى من الركاب ولم ينتج عنه اى مصابين و تفحم بالكامل نتيجة لحدوث ماس كهربى ببطارية الأتوبيس، وانتقلت سيارات الإطفاء الى المكان و تمت عملية الإخماد بالكامل ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.
 
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