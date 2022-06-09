الجيش اليمنى: قوات الحوثى ترتكب 170 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومين

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أعلن الجيش اليمنى أن قوات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 170 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين (6 و 7 يونيو الجارى) في جبهات القتال بمحافظات مأرب وحجة والحديدة وتعز والضالع.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، الأربعاء، أن الخروقات توزّعت ما بين 47 خرقاً في جبهات محور تعز، و43 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و37 خرقاً في محور حجة، و22 خرقًا في محور البرح غرب تعز، و19 خرقاً في جبهات القتال جنوب وغرب مارب، وخرقان في جبهة مريس بمحور الضالع.

كما تنوعت الخروقات بين محاولات تسلل، وإطلاق نار مباشر بالأسلحة الثقيلة والمتوسّطة، واستحداث مواقع وشق طرقات ونشر عيارات ومدفعية إضافة إلى استقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي بينها دبابات، وكذا نشر طيران استطلاعي مُسيّر في مختلف الجبهات.

وأضافت الوكالة اليمنية أنه نتج عن الخروقات الحوثية إصابة 21 جندياً بالجيش اليمنى برصاص القنّاصة وبطائرات مُسيّرة مفخخة وقذائف مدفعية، منهم 8 أصيبوا يوم الاثنين و13 آخرون يوم الثلاثاء.