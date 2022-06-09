الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخططات التفصيلية لمدينة ميت سلسيل بالدقهلية

ونص القرار أنه بعد الإطلاع علي الدستور وعلي قانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلي قانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وعلي محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015.



قررت المادة 1 تعدل المخططات التفصيلية لمدينة ميت سلسيل علي النحو التالي، يتم إلغاء الشارع بعرض 10 أمتار ليتوافق مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، ويتم إلغاء الشارع بعرض 6 أمتار ليتوافق مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.



وقررت المادة 2، يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 5/2022 مكملا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار، والمادة 3، علي كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصة ويعمل به منذ تاريخ صدوره.



قرار تعديل المخططات التفصيلية لمدينة ميت سلسيل بالدقهلية (1)