الجامعة العربية تختتم دورة تدريبية للدبلوماسيين الافارقة

بيشوى رمزى

اختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، التابع لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، دورة تدريبية لصالح 31 كادر من الدبلوماسيين الأفارقة العاملين بسفارات بلادهم بالقاهرة.

وتناولت الدورة، التي عقدت بالمعهد المصري للدراسات الدبلوماسية في الفترة من 5 إلى 9 يونيو، عدة موضوعات، أبرزها البروتوكول وإدارة الأزمات، وحقوق الإنسان والتنمية في إفريقيا.

ألقت محاضرة الجلسة الافتتاحية، السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة السابقة للأسرة والسكان.



حفل الختام

وفى الكلمة التى ألقاها في الجلسة الختامية، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق السفير محند صالح لعجوزي على أهمية هذا النشاط الذى يأتى ضمن الأنشطة السنوية المبرمجة للصندوق لدعم الكوادر الدبلوماسية فى إفريقيا، مشددا على اهتمام من معالى الأمين العام أحمد أبو الغيط بمتابعة هذه الأنشطة خاصة فى مجال الدبلوماسية.



الحضور

حضر حفل الاختتام السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، والسفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، وعدد من السفراء الدول الأفريقية التي شاركت في الدورة، كما شارك سفير الكاميرون محمدو لبرنغ، وألقى كلمة باعتباره عميد السلك الدبلوماسى الأفريقى فى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عدد كبير من السفراء، كما ألقى أحد المتدربين كلمة نيابة عن زملائه؟

وبعد إلقاء الكلمات من الحضور تم تكريم الدبلوماسيين المشاركين وتوزيع الشهادات عليهم.