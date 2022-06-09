الجامعات الأهلية تناشد الطلاب سرعة تسجيل الرغبات تمهيدا لعقد اختبارات القبول

كتب محمد صبحى

أهاب مكتب القبول والتنسيق لطلاب الجامعات الأهلية بضرورة الانتهاء من التسجيل واختيار الرغبات قبل يوم الجمعة الموافق 10-6-2022، من خلال الرابط التالى https://admission.egypt-hub.edu.eg/ وذلك تمهيدا لبدء اختبارات القبول بالجامعات الأهلية والتي من المقرر أن تنطلق منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضحت الجامعات الأهلية أنه وفقًا لاختيار الطالب فإنه يتم تحديد مكان الاختبار (أونلاين من المنزل بمراقبة إلكترونية كاملة أو في أحد مراكز اختبار الجامعات الأهلية الأربع).

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج الجامعات الأهلية في العام الدراسي (2022 / 2023 ) اعتبارًا من يوم السبت 4 يونيو ويستمر التقدم حتى نهاية سبتمبر 2022، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021 - 2022 أو العام السابق 2020 / 2021 بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وتشمل الشهادات المعادلة ما يلي: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.

ويتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

ودعت الجامعات الأربع الطلاب المصريين للتقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية التي توفرها للطلاب المصريين داخل الوطن وخارجه.

وفيما يخص الطلاب غير المصريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية، يُمكنهم التوجه مباشرة لمقار الجامعات أو التقديم عبر بوابة الطلاب الوافدين الإلكترونية.