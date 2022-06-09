اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 يونيو 2022 11:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 أوائل يوليو المقبل

الخميس، 09 يونيو 2022 10:06 ص
التعليم تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 أوائل يوليو المقبل امتحانات الدبلومات الفنية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه من المقرر أن تعلن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.
 
بدأ صباح اليوم طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات التحريرية فى عدد من المواد الدراسية حسب الشعب والتخصصات فى لجان بالمدارس، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الغش أو تصوير الأسئلة والإجابات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات الغش، كما نبهت الوزارة على عدم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالتليفونات المحمولة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش، كما طالبت غرفة العلميات المركزية لمتابعة الامتحانات من رؤساء اللجان بضبط اللجان.
 
ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجارى، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.  
 
وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.
 

التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

امتحان الدبلومات الفنية 2022

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022

نتيجة الدبلومات الفنية 2022


الموضوعات المتعلقة

تداول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية على جروبات الغش.. والتعليم تحقق

الخميس، 09 يونيو 2022 09:18 ص

طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات التحريرية.. والتعليم تحذر من حيازة المحمول

الخميس، 09 يونيو 2022 09:16 ص

التعليم ترصد 25 حالة غش بامتحانات الدبلومات الفنية التحريرية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:46 م

تعليم الوادى الجديد: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية دون شكاوى.. صور

الأربعاء، 08 يونيو 2022 11:55 ص

تعليم الغربية: انتظام طلاب الدبلومات الفنية فى اليوم التاسع من الامتحانات

الأربعاء، 08 يونيو 2022 10:42 ص

تداول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية على جروبات الغش.. والتعليم تتحقق

الأربعاء، 08 يونيو 2022 09:21 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة