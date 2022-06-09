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التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة من المنهج وفق نواتج تعلم محددة

الخميس، 09 يونيو 2022 12:07 ص
التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة من المنهج وفق نواتج تعلم محددة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تم وضعها لقياس نواتج تعلم محددة وفق المنهج الدراسى، موضحة أن الأسئلة من الطبيعى أن تكون من المنهج ولا يتم وضع أسئلة من خارج المقررات الدراسية ولكن ليس بالضرورة أن تكون نصا ومباشرة من مصادر التعلم المتاحة، موضحة أنه على الطلاب الاستعداد للامتحانات بشكل مختلف بعيدا عن الحفظ بل الفهم حتى يستطيعوا التعامل مع الأسئلة.

 

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

 


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