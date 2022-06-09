التخطيط تعقد اجتماعا لبحث ومناقشة أعمال ميكنة وتطوير ديوان عام البحر الأحمر

من جانبه قال العميد مهندس سامح محمد، مدير المشروع بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الميكنة والحوكمة هى رؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية والخدمات التى تقدم للمواطنين عن طريق التحول الرقمى.

وأشار إلى أن هذا المشروع يستهدف المواطن والموظف ومتخذى القرار، حيث يقدم موقع وزارة التخطيط ما يقرب من 42 خدمة دون الرجوع للمحليات.

كما أوضح المهندس إبراهيم السيد مساعد مديرالمشروع خلال عرض تقديمى ، أن المشروع سيقضى على الزحام المتواجد لتلقى الخدمة ، فبميكنة النظم اليدوية والورقية وتحويلها إلى النظم الآلية في خطوة تعد الأخيرة للقضاء على آخر النظم اليدوية والورقية في الديوان تماشياً مع سياسة الدولة في الحكومة الإلكترونية من خلال النظم الآلية المتكاملة، وإطلاق منصة إلكترونية لخدمات المواطنين بالمحليات، وإنشاء مراكز خدمات متنقلة لتدعيم المدن والأحياء للوصول بالخدمة إلى كافة المناطق بالمحافظة.

وكشف المهندس محمد حمدى مساعد مدير المشروع ومسئول تطوير الدواوين، عن أهم أعمال التطوير التى حققها المشروع خلال ميكنة اكثر من 13 ديوانا عاما لمحافظات مصر، وسيتم ميكنة جميع الداوين تبعا ، وتتمثل فى القيام باجراء هذه الميكنة على جميع قطاعاته واداراته، حيث سيتم تدريب الموظفين على النظم الآلية الجديدة التي ستجعل من الديوان جهة آلية بالكامل.

وذكر أنه سيتم ربط جميع انظمة الديوان الآلية بشبكة داخلية للاستفادة منها على صعيد الموظفين، وعلى صعيد متخذي القرار من القيادات والمسؤولين في داخل الديوان مبينا أن الديوان بهذه الخطوة سيتم تقديم الخدمات الكترونيا للمواطنين ، مشيرا إلى أنه تم تطوير جميع المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة لتقديم أفضل وأسرع الخدمات للمواطنين.