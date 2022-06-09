البورصة تغرم شركتى "بى أى جى" و"الأهرام للطباعة" بقيمة 20 ألف جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، توقيع التزام مالى على شركتي بي أي جي للتجارة والاستثمار، الأهرام للطباعة والتغليف بقيمة 10آلاف جنيه، يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركتين بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركتين على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لمخالفة الشركتين لأحكام المادة 32 و46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 و64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما غرمت اللجنة، فرض التزام مالي على شركة المشروعات الصناعية والهندسية بقيمة 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت لجنة القيد، التنبيه على 8 شركات وهي المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، بي انفستمنتس القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الأهرام للطباعة والتغليف، أكتوبر فارما، ابن سينا فارما، فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.