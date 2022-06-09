اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 09:03 ص
أكرم القصاص
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البنك المركزى: مصر سددت 10 مليارات دولار ديونًا خارجية منذ بداية العام الجارى

الخميس، 09 يونيو 2022 08:28 ص
البنك المركزى: مصر سددت 10 مليارات دولار ديونًا خارجية منذ بداية العام الجارى البنك المركزى - أرشيفية
أ.ش.أ

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كشف البنك المركزي المصري عن أن مصر سددت نحو 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، منها 10 مليارات دولار ديونا خارجية، و14 مليار دولار للصناديق الأجنبية.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، أن هذه المبالغ وجهت لسداد قروض وسندات دولية مستحقة، وهو ما يعكس التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات عليها في وقتها.

وكان البنك المركزي قد أعلن مطلع هذا الأسبوع عن سداد مديونية خارجية مستحقة قدرت بنحو ملياري دولار خلال شهر مايو الماضي منها استحقاق كوبونات سندات حكومية ومستحقات لصالح صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى التزامات أخرى.

وسددت مصر فوائد ديون وأقساط ديون بلغت 25.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى سبتمبر 2021، منها 19.93 مليار دولار أقساط ديون، و5.35 مليار دولار فوائد مدفوعة.

 


البنك المركزى

ديون

سندات دولية

صندوق النقد الدولي


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