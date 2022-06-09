البرلمان الأوروبى يقرر منع بيع سيارات الوقود بعد عام 2035

كتب محمد جمال

وافق البرلمان الأوروبى ، رغم معارضة شديدة من اليمين، على اقتراح بروكسل بخفض الانبعاثات من السيارات الجديدة إلى صفر في 2035، ما يعني أنه لن يسمح إلا بالسيارات الكهربائية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأقر أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في ستراسبورج، نص تنظيم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن السيارات والشاحنات الصغيرة، والتي تعد جزءًا من خطة المناخ الطموحة للاتحاد الأوروبى، بأغلبية 339 صوتًا فيما عارضه 249 وامتنع 24 عن التصويت.

وكان هدف "صفر انبعاثات" موضوع معركة مريرة بين أعضاء البرلمان الأوروبي، إذ اقترحت كتلة حزب الشعب الأوروبي، يمين موال لأوروبا وأكبر قوة في البرلمان، بدل ذلك أن يكون الهدف خفض انبعاثات السيارات 90% في 2035، ما يسمح بمواصلة بيع السيارات الهجينة.

ويشعر اليمين بالقلق من العواقب الصناعية للقرار، وقالت أنييس إفرن من حزب الشعب الأوروبي إن "فرض صفر انبعاثات من شأنه أن يرقى إلى إدانة قطاع كامل من النشاط الصناعي ومعاقبة المستهلكين".