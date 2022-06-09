اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البرلمان الأوروبى يدعو لتغيير آلية اتخاذ القرار فى الاتحاد

الخميس، 09 يونيو 2022 05:00 ص
البرلمان الأوروبى يدعو لتغيير آلية اتخاذ القرار فى الاتحاد الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
وكالات

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دعا البرلمان الأوروبي للتخلي عن اتخاذ القرار بالإجماع في السياسة الخارجية وقضايا الأمن، والاكتفاء بأغلبية الأصوات، من أجل تسريع الاتفاق على مسائل مثل فرض العقوبات على دول ثالثة.

ويتطلب التصويت على قضايا العقوبات قرارا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي الأسبوع الماضي، بعد عدة أسابيع من النزاعات، وضع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ حزمة العقوبات السادسة المناهضة لروسيا، وأعاقت هنغاريا الموافقة على العقوبات الجديدة، بمعارضتها حظر النفط الروسي.

وقال بيان للبرلمان الأوروبي: "كانت الموافقة على الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تأكيدا آخر على أنه من الضروري مراجعة عملية صنع القرار في مجلس الاتحاد الأوروبي. نحن بحاجة إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات السياسة الخارجية من خلال تصويت الأغلبية المؤهلة، هذا من شأنه أن يزيد من فعالية السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي".


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