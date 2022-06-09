البابا فرانسيس يلتقى رئيس وزراء التشيك فى الفاتيكان

فاطمة شوقى

التقى بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الخميس، برئيس وزراء التشيك بيتر فيالا فى الفاتيكان لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح فيالا قبيل اللقاء أنه سيناقش مع البابا الوضع في أوكرانيا وأزمة اللاجئين الناجمة عنه، بالإضافة إلى حقوق الإنسان ورئاسة التشيك للاتحاد الأوروبي، كما أنه من المقرر أيضا أن يجري رئيس الوزراء التشيكي محادثات مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وكان بابا الفاتيكان دعا قادة الدول إلى السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وقال "بينما يتواصل غضب الدمار والموت، وتنتشر المواقف المتضاربة، ما يتسبب في تأجيج تصعيد يزداد خطورة على الجميع، أجدد مناشدتي للقادة الوطنيين: أرجوكم لا تدمروا الإنسانية".

وطالب البابا كافة الأطراف إلى إجراء مفاوضات حقيقية وملموسة من أجل وقف إطلاق النار ومن أجل التوصل لحل مستدام، ودعا إلى احترام الحياة البشرية، ووقف التدمير المروع للمدن والقرى في كل مكان.