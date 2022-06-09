الاستخبارات الخارجية الروسية ترجح موافقة زيلينسكي على انضمام بلاده لبولندا

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رجَحت الاستخبارات الخارجية الروسية أن يوافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على تسليم سيادة بلاده لبولندا والانضمام إليها.



وقال رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين - في بيان اليوم الخميس "يبدو أن زيلينسكي سيوافق على تسليم سيادة أوكرانيا لبولندا".



وأضاف: "وفقا لمعلومات حصلت عليها الاستخبارات الخارجية الروسية، فإن أحلام بولندا بعودة "الأقاليم الشرقية" (غرب أوكرانيا) تتحول إلى أفعال ملموسة"، مشيرا إلى أن وارسوا تقوم بموافقة كييف بنشر مراكز احتياطية لمعالجة البيانات الضريبية الأوكرانية.



وتابع البيان: أن الدولة ليست شركة خاصة، نلاحظ أن الطغمة الحاكمة في كييف وافقت بالفعل على انضمام أوكرانيا لبولندا وتسلمها السيادة بطواعية.



يُذكر أن الرئيس الأوكراني طرح مؤخرا فكرة تأسيس اتحاد تكاملي بين بلاده وبولندا على غرار الاتحاد بين روسيا وبيلاروس.