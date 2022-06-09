اليوم السابع
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الخميس، 09 يونيو 2022 11:05 ص
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الخميس، 09 يونيو 2022 11:04 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 12 فلسطينيًا من عدة مناطق في الضفة الغربية.
 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال ثلاثة شبان من القدس بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.. مضيفة أنه تم اعتقال امرأة لم يتم التعرف على هويتها لدى تواجدها في باحات الأقصى، فيما تم اعتقال أسير مُحرر من منزله في البلدة القديمة.


ولفتت إلى أنها اعتقلت من رام الله، الواقعة في وسط الضفة - شابين من قريتي "بيتين" و"المزرعة الشرقية، فيما اعتقلت شابين من محافظة طوباس الواقعة شمال شرق الضفة، إضافة إلى اعتقال شاب آخر من مدينة طولكرم الواقعة شمال غرب الضفة، ومواطنين اثنين من قرية "كرمة"، وبلدة "بيت أمر" بمنطقة الخليل جنوبًا.

 


الاحتلال الإسرائيلي

الضفة الغربية

القدس

فلسطين

محافظة طوباس


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