الإعدام لتاجر قتل صديقه دهسا بجرار وألقى جثته فى البحر اليوسفى ببنى سويف

كانت محكمة الجنايات أكدت بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة وسماع أقوال الشهود فى الواقعة أنه قد نشأت علاقة شراكة في تجارة الماشية وتربيتها بين المجنى عليه " ع .م وبين المتهم " م ح م ح " على أثرها أصبح المجنى عليه دائن للمتهم بمبالغ مالية ونظرا لمرور الأخير بضائقة مالية وتعثره في سداد تلك المبالغ للمجنى عليه حدثت خلافات بينهما بسبب ملاحقة الأخير له ومطالبته بالسداد .

وقام بتاريخ الواقعة 31 مايو 2021 بالاتصال هاتفيا بالمجنى عليه وأوهمه بسداد جزء من المبلغ النقدي المدين به وطلب منه مقابلته بطريق زراعي بناحية "كفر منسابة" التابعة لمركز الفشن ثم قام مسرعا بالاتجاه نحوه مستقلا جرار زراعي وصدمه به بقوة أثناء استقلال المجنى عليه لدراجة نارية، ثم قام بتفتيشه واستولى منه على مبلغ مالي قدره "ستمائة وخمسون جنيها"، وقام بلف جثته فى بطانية ونقل الجثة والدراجة النارية، والتي حدثت بها تلفيات، ووضعهما على الجرار الزراعي وتوجه إلى البحر اليوسفي بناحية كفر منسابة، وقام بإلقائهما في مياه البحر، لإخفاء ما ارتكبه من جرم.