اليوم السابع
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الإعدام شنقا لقاتل "طفل الجرجير" فى نجع حمادى بقنا

الخميس، 09 يونيو 2022 12:10 م
الإعدام شنقا لقاتل "طفل الجرجير" فى نجع حمادى بقنا محكمة- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات نجع جمادي بقنا، بالإعدام شنقًا لعامل بتهمة قتل "طفل الجرجير" في قرية المصالحة التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.

تعود أحداث القضية ليوم 8 ديسمبر 2021 عندما تلقى  اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، بلاغا بالعثور على جثة حسين عبد الله اسماعيل، 13 عاما، ملقاة فى زراعات القصب بقرية المصالحة بمركز نجع حمادى.

وكشفت تحريات اللواء طارق يحيى، مدير المباحث، أن المجنى عليه يعمل فى بيع الجرجير والخضروات فى قرى نجع حمادى لمساعدة والديه وشقيقته التي كان يعمل من أجل توفير نفقات زواجها، وأكدت التحريات أن مرتكب الحادث "حشمت. ف" 34 عاما، استدرج المجنى عليه لزراعات القصب وحاول سرقة أمواله، إلى أنه قاومه، فقتله.

وكانت قد قررت محكمة جنايات نجع حمادى إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.
 

 

 


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