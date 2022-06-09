الإسكان: تنفيذ 800 ألف وحدة سكنية للمواطنين بنظام الإسكان الاجتماعي خلال 8 سنوات

أحمد عبد الرحمن

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الطرق هي شرايين الحياة للتنمية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 800 ألف وحدة سكنية للمواطنين بنظام الإسكان الاجتماعي خلال 8 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد شردي، أنه 200 ألف وحدة سكنية بديلة بعد تطوير بعض المناطق، أي وصلنا لأكثر من مليون وحدة سكنية.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، المناطق غير المخططة في القاهرة أزيلت بالكامل، لافتا إلى أن المناطق السكنية الجديدة كاملة الخدمات.

رصدت نشرة الإسكان فى مصر، خلال عام 2020/2021، مجموعة من أهم المؤشرات المتعلقة بمشروعات الإسكان خلال تلك الفترة، حيث قدرت النشرة إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الإجتماعى (المليون وحدة) 453.6 ألف وحدة منفذ منهم 78.4 ألف وحدة عام 2020/2021 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 1.3 ألف وحدة بنسبة 1.7٪ باستثمارات قدرها 180.0 مليون جنيه، مديريات الإسكان 12.2 ألف وحدة بنسبة 15.5٪ باستثمارات قدرها 1827.8 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 64.9 ألف وحدة بنسبة 82.8٪ باستثمارات قدرها 13389.2 مليون جنيه.