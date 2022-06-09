الأوقاف: انضمام 241 مسجدًا جديدًا للبرنامج الصيفى للأطفال

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف انضمام 241 مسجدًا جديدًا بمحافظات (قنا – الفيوم – مطروح – الأقصر)، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، على أن تكون بداية النشاط من يوم الأحد القادم 12 / 6 /2022.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالتوسع الجغرافي لنشاط البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد، وخدمة للنشء.

وعممت وزارة الأوقاف قرارا بتكليف جميع الأئمة الذين سافروا إيفاد رمضان آخر 5 سنوات وجميع الأئمة القائمين بعمل شيخ مقرأة وكل إمام من الأئمة أعضاء المقارئ الذين اجتازوا بنجاح اختبار صلاة التراويح وتم اعتمادهم، بعقد كل منهم مقرأة عامة للجمهور بمسجده عصر الجمعة من كل أسبوع بدءا من يوم الجمعة المقبل، وشددت الوزارة على ضرورة إفادة الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ببيان موضحًا به اسم الإمام واسم المسجد وعنوانه، لافتة إلى أنه سيتم صرف مكافأة لكل منهم حسب تقرير الأداء الفعلي، وسيطبق ذلك على جميع الأئمة والواعظات القائمين على مقارئ الجمهور وفق تقارير الأداء الفعلية التي يعتمدها رئيس القطاع الديني.

كما تم تكليف جميع الأئمة الحاصلين على دورة أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكل من مثل الوزارة فى إيفاد رمضان أو مرافقة بعثة الحج آخر خمس سنوات بتنفيذ البرنامج الصيفى للأطفال كل بمسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر بدءًا من الأحد المقبل.