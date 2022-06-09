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الأمم المتحدة: مسيرة مفخخة ضربت طريق أربيل بيرمام في عمل طائش آخر

الخميس، 09 يونيو 2022 12:02 ص
الأمم المتحدة: مسيرة مفخخة ضربت طريق أربيل بيرمام في عمل طائش آخر انفجار مسيره - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن مسيرة مفخخة ضربت طريق أربيل بيرمام في عمل طائش آخر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت منظمة الأمم المتحدة، إنه إذا كان الجناة معروفين ينبغي تحديدهم ومحاسبتهم، موضحة أن تأكيد سلطة الدولة في العراق أمر أساسي.

وفى وقت سابق أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بهجوم طائرة مسيّرة وقع على طريق سريع رئيسي في محيط مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق، كما أفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، وأسفر الهجوم عن أضرار مادية في السيارات أيضاً.

 


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