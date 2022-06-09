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الأسد: قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولى وسنقاوم أى غزو لأراضينا

الخميس، 09 يونيو 2022 10:34 ص
الأسد: قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولى وسنقاوم أى غزو لأراضينا الرئيس السورى بشار الأسد
وكالات

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قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن روسيا تتعرض لحرب مستمرة لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى. وإن قوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف الرئيس الأسد: "روسيا تتعرض لحرب لا أربطها بموضوع توسع حلف شمال الأطلسي.. هذه الحرب لم تتوقف حتى قبل الشيوعية وقبل الحرب العالمية الأولى. هي حرب مستمرة.. وقوة روسيا اليوم تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود".

 

كما أكد الأسد أن سوريا ستقاوم أي غزو لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي.

 


الاسد

سوريا

روسيا

حلف شمال الأطلسي

الحرب العالمية الأولى


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