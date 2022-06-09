افتتاح أقسام المستشفى الجامعي بالسويس بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو

فريق المحافظات

قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس مساء أمس بزيارة تفقدية للمستشفى الجامعى ، وذلك للوقوف على التجهيزات الأخيرة لافتتاح الرعاية المركزة الجديدة و العمليات الكبرى و التعقيم المركزي إيذانا بقرب الافتتاح في الأيام القليلة المقبلة، بعد إتمام أعمال رفع الكفاءة والتأهيل بها وفق لأحدث المعايير الدولية للمنشآت الطبية .



هذا وصرح الدكتور ناصر مندور أن العمل مستمر على مدار 24 ساعة وذلك للانتهاء من كافة التجهيزات، مشيراً إلى أن الافتتاح سيتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو مؤكداً أن هذا الإنجاز محصلة جهود كبيرة ومتواصله على مدار سنوات طويلة من العمل ، لافتاً إلى الدعم التام للرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أولاه للمستشفيات الجامعية بوجه خاص و صحة المواطن المصرى بوجه عام حيث تم فتح ملف التأمين الصحى الشامل، ومن أهم أنجازاته تطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية من أقسام داخلية وإلغاء لقوائم الإنتظار وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المستشفيات.



كان فى استقبال رئيس الجامعة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، برئاسة الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور عادل حسن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد أنور نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة مروة عرابي مدير المستشفى التعليمي، والدكتور محمد جريش نائب مدير المستشفى التعليمي والدكتور أحمد مهدى مدير العمليات.



كما حرص رئيس الجامعة على متابعة سير العمل بالمستشفى فى الفترة المسائية والإطمئنان على حالات المرضى ومدى رضائهم عن الخدمات التى تقدمها المستشفى الجامعى ، موجهاً بضرورة النظر إلى كافة الشكاوى التى ترد ومحاولة حلها فى أسرع وقت.



وأشاد الدكتور ناصر مندور بجميع العاملين بالمنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية ، مشيراً إلى التحدى الكبير الذى يواجههم أثناء عملية تطوير الأقسام ، حيث تعمل المستشفي وتستقبل المرضى دون أى خلل متنمياً لهم مزيد من التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أن المستشفى الجامعى ستبدأ المرحلة الثانية من تطوير الأقسام الداخلية مع بداية أغسطس القادم والتى من المنتظر أن يستمر العمل بها على مدار 6 أشهر متواصلة .