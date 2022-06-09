استمرار فتح باب التظلمات على نتائج الإعدادية بشمال سيناء لليوم الثامن

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء استقبال طلبات التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية لليوم الثامن على التوالى، وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أنه فى اليوم الثامن للتظلمات بلغ عدد التظلمات 12 تظلما وهى "مادة اللغة العربية 5 تظلمات، واللغة الإنجليزية 5 تظلمات، ومادة العلوم 2 تظلم".

وكان اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 82% من المتقدمين للامتحانات.

وأكد المحافظ على أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 8 آلاف و450 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 8 آلاف و202 طالبًا وطالبة ، وبلغ عدد الغائبين248 طالبًا وطالبة ، ونجح منهم 6 آلاف و 627 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة .

وأضاف المحافظ أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى مرتفعة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول، وذلك نتيجة للجهد المبذول من العاملين في قطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة، مؤكدًا على أن نسبة نجاح المدارس الرسمية بلغت 81 % ، وبلغت نسبة نجاح المدارس الرسمية للغات 98 % ، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة عربى 93 %، بينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة لغات 100 % ، نسبة النجاح لطلاب الدمج أيضا 100 % ، وبلغت نسبة نجاح طلاب المنازل 77 % .