إيطاليا تخطط لمضاعفة قدرة تبادل الكهرباء مع اليونان

فاطمة شوقى

تخطط إيطاليا لمضاعفة قدرات تبادل الكهرباء مع اليونان، وتحتفل "تيرنا"، شركة نقل الكهرباء الإيطالية، اليوم الخميس، بمرور 20 عامًا على إنشاء الكبل البحري الذى يربط إيطاليا باليونان، وتستثمر 750 مليون يورو، لمضاعفة قدرة تبادل الكهرباء بين البلدين، مما سيؤدى إلى تكامل أكبر للمصادر المتجددة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

ووفقا لبيانٍ للشركة بقيادة ستيفانو دوناروما، فقد تم إدراج إنشاء الربط البيني الجديد في خطة تطوير شبكة الكهرباء الإيطالية الوطنية، والتي تتوقع استثمارات بقيمة 18.1 مليار يورو على مدى السنوات العشر المقبلة: 500 ميجاوات من الطاقة وطول 200 كيلومتر، والتي ستشهد بدء الأعمال فى عام 2023 ودخوله حيز التشغيل في عام 2030، وتجري حاليًا دراسات لتحديد المسار والتقنيات التي سيتم استخدامها.

ويصل الكابل البحري بطول حوالي 160 كم وبعمق أقصى يبلغ حوالي 1000 متر، إلى منطقة إيتوس، حيث تمتد 110 كيلومترات أخرى من الخطوط العلوية إلى محطة أراخثوس للطاقة. وتمثل العلاقات مع الدول الأجنبية أحد الأركان الأساسية لاستثمارات "تيرنا" في السنوات القادمة حتى الآن، هناك 26 خطاً عابراً للحدود نشطة بالفعل.

والربط الكهربائي الجديد بين إيطاليا واليونان، الذي خططت له تيرنا - جنبًا إلى جنب مع خطوط الكهرباء بين إيطاليا وفرنسا وإيطاليا وتونس وإيطاليا وسويسرا وإيطاليا والنمسا ومشروع إعادة بناء الربط بين سردينيا وكورسيكا وإيطاليا، سيسمح لإيطاليا، بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، بتعزيز دورها كمركز للكهرباء في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، لتصبح لاعبًا دوليًا.