إلغاء اختبار القبول.. قواعد النظام الجديد للقبول بالجامعات الخاصة.. إنفوجراف

وافق مجلس الجامعات الخاصة خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، على تطوير آليات نظام تقديم وقبول الطلاب بالجامعات الخاصة وفق القواعد التالية:
- تقديم الطلاب إلى الكليات عبر الموقع الإلكترونى لكل جامعة
- التقديم لا يسبقه اختبارات قبول لكن يمكن إجراء اختبارات قدرات لبعض الكليات
تسجيل الطلاب على النظام المركزى
- يتم قبول كل الطلاب طالما كان مجموعهم أعلى من الحد الأدنى وتوجد أماكن شاغرة
- في حال تقدم أعداد من الطلاب أكثر من الأماكن الشاغرة المتاحة بالكليات يتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعاً
- يحق للطالب إلغاء تسجيله من جامعة ما للالتحاق بجامعة أخرى
- تقديم الطلاب إلى الكليات عبر الموقع الإلكترونى لكل جامعة
- التقديم لا يسبقه اختبارات قبول لكن يمكن إجراء اختبارات قدرات لبعض الكليات
تسجيل الطلاب على النظام المركزى
- يتم قبول كل الطلاب طالما كان مجموعهم أعلى من الحد الأدنى وتوجد أماكن شاغرة
- في حال تقدم أعداد من الطلاب أكثر من الأماكن الشاغرة المتاحة بالكليات يتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعاً
- يحق للطالب إلغاء تسجيله من جامعة ما للالتحاق بجامعة أخرى
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