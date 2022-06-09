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إلغاء اختبار القبول.. قواعد النظام الجديد للقبول بالجامعات الخاصة.. إنفوجراف

الخميس، 09 يونيو 2022 11:39 ص
إلغاء اختبار القبول.. قواعد النظام الجديد للقبول بالجامعات الخاصة.. إنفوجراف قواعد النظام الجديد القبول بالجامعات الخاصة
كتب محمد صبحى

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وافق مجلس الجامعات الخاصة خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، على تطوير آليات نظام تقديم وقبول الطلاب بالجامعات الخاصة وفق القواعد التالية:

نظام الجامعات
 
 
- تقديم الطلاب إلى الكليات عبر الموقع الإلكترونى لكل جامعة
- التقديم لا يسبقه اختبارات قبول لكن يمكن إجراء اختبارات قدرات لبعض الكليات
تسجيل الطلاب على النظام المركزى
- يتم قبول كل الطلاب طالما كان مجموعهم أعلى من الحد الأدنى وتوجد أماكن شاغرة
- في حال تقدم أعداد من الطلاب أكثر من الأماكن الشاغرة المتاحة بالكليات يتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعاً
- يحق للطالب إلغاء تسجيله من جامعة ما للالتحاق بجامعة أخرى
- تقديم الطلاب إلى الكليات عبر الموقع الإلكترونى لكل جامعة
- التقديم لا يسبقه اختبارات قبول لكن يمكن إجراء اختبارات قدرات لبعض الكليات
تسجيل الطلاب على النظام المركزى
- يتم قبول كل الطلاب طالما كان مجموعهم أعلى من الحد الأدنى وتوجد أماكن شاغرة
- في حال تقدم أعداد من الطلاب أكثر من الأماكن الشاغرة المتاحة بالكليات يتم اختيار الطلاب الأعلى مجموعاً
- يحق للطالب إلغاء تسجيله من جامعة ما للالتحاق بجامعة أخرى

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