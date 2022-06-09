إطلاق ماراثون الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية غدا

كتبت منال العيسوى

تشهد مدينة الإسكندرية، غدا الجمعة، مارثون بطول 4 كيلو على شاطئ لوران، لمواجهة التغيرات المناخية، ينظمه مجلس الشباب المصرى والمكتب العربى للشباب والبيئة، ضمن فعاليات مبادرة " بلدنا تستضيف قمة المناخ cop 27"، التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى منتصف مايو الماضى، إضافة لمعرض للمشغولات اليديوية الصديقة للبيئة، استعدادا لمؤتمر شرم الشيخ، ضمن إطلاق منصة الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية.

تبدأ الفعالية بانطلاق ماراثون جرى ورايد دراجات، لنشر الوعى بتغير المناخ فى محافظة الإسكندرية بمسافة 4 كيلو مترات، يبدأ فى لوران وينتهى أمام نادى اليخت من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9 ونصف، يليه مؤتمر صحفى لإطلاق المنصة والإعلان عن خطة فعالياتها، ثم افتتاح معرض للمشغولات اليدوية الصديقة للبيئة.

جدير بالذكر أنه يشارك فى الفاعلية عدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأساتذة الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الصحافة والإعلام.