إصلاح كسر بماسورة مياه رئيسية "بنجع أسو" غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تابع حى غرب الإسكندرية، أعمال إصلاح ماسورة مياه 1000مللى بنجع أسو، حتى انتهت عملية الإصلاح، وذلك بتعليمات من المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب برفع مستوى جودة خدمات المرافق المقدمة للمواطنين.



وكلفت رئيس الحى إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بقطر 1000 مللي أمام بوابة أكسون موبيل بمنطقة نجع أسو وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية والمرافق والطرق بالحى.



وقد أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه، أمس الأربعاء، وذلك عن منطقة نجع أسو فى غرب الإسكندرية، بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى 1000 بمنطقة نجع أسو، ما أدى إلى انقطاع المياه عن مناطق فى عدة مناطق، وهى الورديان ، القبارى المكس ،الدخيلة ،الكيلو 21.