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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص بمصر الجديدة.. صور

الخميس، 09 يونيو 2022 01:34 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص بمصر الجديدة.. صور حادث مرورى بطريق شيراتون المطار
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

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أصيب 5 اشخاص بينهم فتاة في حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص بمنطقة مساكن شيراتون المطار بمصر الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفي القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.

 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مساكن الشريرتون المطار، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ميكروباص و سيارة ملاكى ، مما أسفر عن إصابة 5 اشخاص بينهم فتاة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

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