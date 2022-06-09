إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

أصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم الخميس، بالرصاص الحي والمطاطي، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي رام الله وقلقيلية بوسط وشمال غرب الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن أخوين أصيبا بالرصاص "الاسفنجي" في مواجهات اندلعت عقب اقتحام قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، فيما أصيب شاب من مُحافظة "قلقيلية" بالرصاص الحي في البطن؛ ما استدعى نقله إلى مستشفى، حيث وصفت حالته بالخطيرة.
إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربيةالخميس، 09 يونيو 2022 07:27 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
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أصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم الخميس، بالرصاص الحي والمطاطي، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي رام الله وقلقيلية بوسط وشمال غرب الضفة الغربية.
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