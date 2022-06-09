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إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالمنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر

الخميس، 09 يونيو 2022 06:27 م
إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بالمنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 15 شخصًا في تصادم سيارتين أجرة أعلي الطريق في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل المصابين إلي المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بين سيارتين ووجود مصابين عند مجمع "cbc" بالمنطقة الصناعية في 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقل رجال المباحث والنجدة الي المكان. 
 
وتبين من خلال الفحص، وقوع حادث تصادم سيارتين أجرة، مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا نقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.
 
تم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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