إصابة شاب بطعنات آلة حادة في مشاجرة مع آخر بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب شاب بطعنات آلة حادة، اليوم، الخميس، في مشاجرة بجزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص شمال محافظة قنا، وتم نقله إلي المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شاب بطعنات آلة حادة في مشاجرة مع آخر بجزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص جنوب قنا، وتكثيف الإجراءات لضبط الجاني والسلاح المستخدم، وأسفرت الواقعة عن إصابة عبد الله أحمد، 21 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الشاب إلي مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج.