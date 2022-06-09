إزالة تعديات على مساحة 654 ألف متر فى 6 شهور بإدفو شمال أسوان.. صور

وتمكنت أجهزة محافظة أسوان من إزالة حالة للتعدى على قطعة أرض زراعية بمساحة 1050م بنطاق قرية الكلح غرب، والتى قام المتعدى عليها بإعادة البناء عليها مرة أخرى، حيث كان قد سبق إزالة حالة التعدى هذه من قبل وهى عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى، كما تم أيضاً تنفيذ 7 قرارات لإزالة حالات تعدى بالظهير الصحراوى لقرية الكلح شرق بمساحة 6 آلاف م.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالشارع الرئيسى للمدينة وأمام مرسى العبارات ، كما تم رفع 15 طن من تراكمات الأتربة أسفل الأرصفة وعلى جانبي الطريق العام.